بـ"الكاجوال" منة فضالي في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت منة خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية ملابس صيفية "تيشيرت" برتقالي، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" مع بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي.

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