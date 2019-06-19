بالصور.. دينا تحتفل بتخرج ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة دينا عن سعادتها بتخرج ابنها "علي" من المدرسة ودخوله مرحلة الدراسة الجامعية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت دينا مجموعة صورمع ابنها ووالدتها من حفل التخرج الذي أقيم بدر الأوبرا المصرية، وكتبت: "أسعد يوم في حياتي الحمد لله علي ابني اتخرج من المدرسة وهيدخل الجامعة".
وأضافت: "مبروك يا حبيبي يا رب دايما ناجح ومحقق اللي تتمناه، ماما وعلي ربنا يخليكوا ليا بحبكم".
وعلق الفنان آسر ياسين على الصورة قائلًا:" ألف مبروك يا دينا".
يذكر أن دينا غابت عن دراما رمضان 2019، وحلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي عُرض في رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس" وتقدمه الإعلامية بسمة هبة.
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