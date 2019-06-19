بالصور.. جوهرة بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة كاجوال مميزة، بجوار سيارتها المفضلة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن جوهرة تحرص على التوصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

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