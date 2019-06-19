31 مليون مشاهدة للتريلر الثاني من فيلم Frozen 2

حقق التريلر الثاني من فيلم"Frozen2"، نجاحًا كبيرًا تخطى 31مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، وذلك بعدما طرحته شركة Walt Disney، ومن المقرر عرضه يوم 22 نوفمبرالمقبل.
يشار إلى أن التريلر يكشف تحولا كبيرا في حياة الأميرتين إلسا وآنا، خاصة أن أميرة الثلج يزداد سحرها
جدير بالذكر أن الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار.
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