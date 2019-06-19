تألقت النجمة منة فضالي في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" و هو
رئيس قسم -ديسك الفن :
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة برتقالي.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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