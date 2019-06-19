بإطلالة برتقالي.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

تألقت النجمة منة فضالي في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" و هو

Advertisements

من تأليف مجدي صابر، و إخراج أحمد خالد أمين، و بطولة كل من جمال سليمان، صابرين، ياسر جلال، إيناس عز الدين، هنادي مهنا، أحمد صفوت، كمال أبو رية،

نادية رشاد، محمود الجندي، منى عبدالغني، محمد عادل، عفاف رشاد، أحمد حلاوة، محمد عز، محمد الصاوي، ليلى حسين، محمد أبو الوفا، مصطفى حشيش، مي فخري، وفاء سالم، رنا سماحة،لمياء الأمير، ضياء المرغني، عبدالرحيم حسين، إسماعيل شرف، محمود فارس، محمود طوبار، محمود عبدالمغني.

رئيس قسم -ديسك الفن :