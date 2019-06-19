شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بمرض سرطان الثدي

نفت الفنانة شيماء سيف على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعرضها لسرطان الثدي كما أذيع في برومو برنامج "توأم روحي" الذى يقدمه الإعلامي نيشان. وعلقت شيماء في خاصية ستوري "إنستجرام" قائلة: "بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة

جدير بالذكر أن آخر أعمال شيماء كانت مسرحية "ون أو ون"، التى عُرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد خلال احتفالات عيد الفطر الماضي. أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد".جدير بالذكر أن آخر أعمال شيماء كانت مسرحية "ون أو ون"، التى عُرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد خلال احتفالات عيد الفطر الماضي.



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