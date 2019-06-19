رولا يموت تتحدث عن زواجها من مسؤول لبناني كبير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 12:54 مساءً - أجابت رولا يموت، شقيقة النجمة اللبنانية رولا يموت، على أسئلة متابعيها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن الأسئلة، أجابت رولا يموت على سؤال عن حقيقة زواجها من مسؤول لبناني كبير لترد قائلة “نعم” دون ان تعطي المزيد من التفاصيل.

يذكر ان رولا يموت كانت قد أثارت الجدل في وقت السابق بحديثها عن زواجها من حفيد رئيس الحكومة اللبنانية السابق شفيق الوزان قائلة “أنا ما بتجوّز مين ما كان، أنا من سلالة الباشا نوري يموت”.

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كما تحدثت رولا يموت عن علاقتها بنوح زعيتر، والذي يعرف بأنه اخطر تاجر مخدرات في لبنان، بالقول “بحبو وبعزو وبحترمو صديق واخ وكل شي منيح”.