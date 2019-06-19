أول ظهور لإيرينا شايك في عرض أزياء بعد انفصالها عن برادلي كوبر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والسوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك، قد أظهرت مدى قوتها وشجاعتها للظهور على منصات العرض من جديد وكأنها تخطت اصعب الفترات في حياتها و هي انفصالها عن نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر .

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، قد شاركت يوم السبت 15 يونيو، بعرض أزياء ” Versace ” للملابس الرجالية لموسم ربيع وصيف 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلانو ” Milan Fashion week ” وهو واحد من أهم الأحداث الخاصة بالموضة في العالم.

وظهرت النجمة العالمية باطلالة براقة علي منصة العرض مرتديه فستان قصير ذو تصميم مثير ” leopard print ” ابهر الكثير من عشاق الموضة و الازياء في العالم.

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والجدير بالذكر أن عارضة الأزياء والموديل الشهيرة، إيرينا شايك، قد انفصلت عن النجم العالمي برادلى كوبر، بعد 4 سنوات من الارتباط بين الثنائى شكلا فيها واحد من أهم ثنائيات المشاهير على مستوى العالم.

وانتهت العلاقة بينهما بعدما تكهنت العديد من المواقع خلال الفترة السابقة، باقتراب هذا الانفصال الذى حصل منذ ساعات، وفقاً لمجلة بيبول التى كشفت عن مغادرتها لقصرها فى مدينة لوس انجلوس، قبل أن يكشف موقع الديلى ميل مؤخراً أن الثنائى انفصلا رسمياً.

وجاء هذا الانفصال بسبب الخلافات التى نشبت بين الثنائى بسبب العلاقة بين كوبر وليدى جاجا، اللذان اجتمعا فى فيلم واحد هو A Star Is Born، وارتبطا بوجود قصة حب بينهما ظهرت جلية أثناء غنائهما فى حفل الأوسكار.