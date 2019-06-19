أصالة.. وقعت في حُب طارق العريان وهي متزوجة من غيره

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة السورية أصالة، عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي المخرج طارق العريان، وبداية الإعجاب بينهما.
ورد طارق العريان خلال لقائهما في برنامج “توأم روحي”، مع الإعلامي اللبناني نيشان، والمذاع عبر فضائية be in القطرية، على سؤال إذا كان قد وقع في حب أصالة خلال تصوير أغنية “يا مجنون”، في إسبانيا قائلًا، إنه في هذا الوقت كان مرتبطًا ونفس الأمر بالنسبة لأصالة، حتى أنه سهر في يوم مع زوجته وأصالة وزوجها.
أما أصالة، فكشفت أنها بدأت الإعجاب بطارق العريان منذ ذلك الوقت، على الرغم من أنها كانت مرتبطة.
وقالت، إنها تخيلت وتمنت أن يكون العريان حبيبها وزوجها في يوم من الأيام، وهو ما تحقق، وأكدت أن كلامها هذا قد يجعل الجمهور ينتقدها لكنها تحب أن تكون صريحة.
وأضافت، أنها هي من تحدثت معه في البداية بعد طلاقها واعترفت له بحبها وإعجابها به وعرضت عليه الزواج.
يذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا في عام 2006 وأثمر زواجهما التوأم آدم وعلي.
وكانت اصالة قد ارتبطت برجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتها شام وخالد، وانفصلت عنه في عام 2006 وتزوجت من طارق العريان بعد انقضاء عدتها مباشرة.
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