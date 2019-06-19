والد بريتني سبيرز يؤكد توتر علاقته بابنته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الأزمات تسيطر على حياة المغنية والنجمة الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، وذلك على الرغم من محاولتها الابتعاد عنها، ومن أبرزها توتر علاقتها بوالدها جيمس الوصي عليها منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا.

ومن جانبه قال والد النجمة العالمية، خلال شهادته في قضية تعدي مدير أعمال بريتني سبيرز السابق “Sam Lutfi” عليها، إن علاقته هو وابنته بريتني كانت دائما متوترة قبل أن يكون الوصي عليها وعلى رعايتها بسبب مرورها بأزمات نفسية في 2008.

وأضاف والد مغنية البوب الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما، أن مدير أعمال بريتني سبيرز السابق حاول من قبل زعزعة استقرار حالة ابنته النفسية من خلال التحرش بها.

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وعلى جانب أخر، نفى Sam Lutfi هذه الادعاءات ولكن لم تستمع إليه المحكمة الأمريكية وأمرته بالابتعاد عن بريتني سبيرز ووالدها ونجليها من أجل ضمان سلامتها.

والجدير بالذكر أن نجمة البوب والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز، قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” مقطع فيديو، يوثق لحظة ركوبها الدراجة المائية على شواطئ ميامي، برفقة صديقها الإيراني سام أصغري.

النجمة العالمية، بدت في حالة معنوية جيدة بعد معاناتها من صعوبات خلال الأشهر الماضية، على خلفية دخولها إلى مصح الأمراض العقلية للعلاج.

وتباهت بريتني سبيرز بقدرتها على ركوب الدراجة المائية، موجهة حديثها للملايين من متابعيها قائلة: أنا على وشك ركوب دراجة مائية بسرعة 60 ميل في الساعة.