مادونا تشجع على إنجاب الأطفال.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل نجمة البوب والمطربة الأمريكية الكبيرة مادونا، الترويج لألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم Madame X، من خلال ظهورها في برنامج Today’s show للكشف عن كواليس تحضيرات لأحدث أعمالها الفنية.

النجمة العالمية لم تتحدث فقط عن أعمالها الغنائية بل تناولت موضوعات عن حياتها الشخصية وعن شعور الأمومة، مؤكدة أن كلما زاد عدد الأطفال، كان ذلك أفضل لـ الوالدين، لافتة إلى أن أبناءها جعلوها تشعر كم الوقت ثمنيًا وكيف يحتاج كل طفل لاهتمام والتوجيه واليقظة بشكل مختلف.

وظهرت مغنية البوب الأمريكية خلال الحوار التليفزيوني وهي تخفي أحد أعينها على طريقة القراصنة، استعدادا لطرح ألبومها الجديد الذي يعد الـ 16 في مشوارها الفني غد الجمعة.

والجدير بالذكر أن المطربة العالمية البالغة من العمر 60 عاما، لديها 6 أبناء لورديس تبلغ من العمر 22 عاما، وروكو 18 عاما، وديفيد 13، ميرسي 13 عامًا والتوأم ستيل واستير.