ميرندا لامبيرت تظهر بوشم كبير.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية ميرندا لامبيرت عن تاتو جديد رسمته بشكل مميز خطف أنظار الكثيرين، على ساعدها الأيمن.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عامًا، قد شوهدت وهي تتجول في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها بريندان ماكلوجلين بينما ظهرعلي ساعدها الأيمن من الداخل رسمه ” تاتو ” ضخمة.

والجدير بالذكر أن ميرندا لامبرت هي مغنية أمريكية مشهورة وكاتبة أغاني من تكساس. يدير والدها وكالة تحقيق خاصة مع والدتها. بدأت ميرندا الشابة الغناء مع Texas Pride Band عندما كانت في المدرسة الثانوية وحصلت على تجربة أداء مع ناشفيل تينيسي في سن ال16. ومع ذلك فقد فضلت الموسيقية الريفية على البوب وبدأت بالعزف على الغيتار وكتابة أغانيها الخاصة.

والنجمة العالمية لديها 6 ألبومات مسجلة في الاستديو وواحد فردي لها، كما فازت بجائزة الـ Grammy مرتين، وجائزة Cover Girl ‘Fresh Face of Country Music Award وهي أول فنانة تفوز بـ Country Music Association Award مرتين.