سرقة تمثال لمارلين مونرو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم سرقة تمثال للنجمة وأيقونة الإغراء الأمريكية المعروفة مارلين مونرو، من أعلى عمل فنى معروض على الملأ فى لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الاثنين 17 يونيو.

وكان الإعلام المحلى، قد كشف أن التمثال كان مثبتا أعلى نصب لأربع سيدات فى هوليوود، وتحدثت الشرطة مع شاهد قال إنه رأى شخصا يتسلق النصب وينزع التمثال باستخدام منشار.

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والجدير بالذكر أن هذا النصب، قد أقيم فى عام 1994 ويرمز للتعددية فى هوليوود ويُعرض عند قاعدته منحوتات تجسد أيقونات هوليوود دوروثى داندريدج وآنا ماى وونج ودولوريس ديل ريو وماى ويست.

وعلى جانب أخر، نشر موقع فني عالمي ، آخر صورة للممثلة الراحلة في أغسطس من عام 1962 قبل أيام قليلة من وفاتها يوم 5 أغسطس من العام نفسه وهي بصحبة المغني الأمريكي بادي جريكو وهي تحتضنه.

وكان خبر وفاة الممثلة الأمريكية مارلين مونرو في 5 أغسطس عام 1962، قد سبب صدمة كبيرة لمحبيها وعشاقها حول العالم، حيث أعلنت السلطات الأمريكية وقتها أن وفاة أيقونة الإغراء جاءت نتيجة انتحارها بحبوب منومة لتنتهي رحلتها في عالم السينما وهي في أوج مجدها.