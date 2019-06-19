سلمان خان يبدأ العمل في «شير خان» بعد اختتام «إن شاء الله»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قبل عام تقريباً، كانت هناك ضجة حول تطلع النجم سلمان خان إلى تقديم فيلم جديد مع شقيقه سهيل خان وهو مشروع الحيوانات الأليفة “شير خان”.

والآن، هناك تقارير تفيد بأن النجم سيبدأ تصوير الفيلم بمجرد أن ينتهي من فيلمه الجديد Dabangg 3، ومع ذلك، لم يتم بعد التأكد مما إذا كان كابيل شارما سيكون جزءا من الفريق أم لا.

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”شير خان” هو مشروع حلم يبلغ من العمر سبع سنوات لسهيل، والذي يدور حول مغامرة في الغابة، ووفقا لتقرير موقع DNA، تم تأجيل الفيلم لسبب ما كما أن السيناريو لم يكن مثيراً للإعجاب، لكن يبدو أن الأخوين خان أحبا السيناريو الجديد الآن.

وقال تقرير DNA: “إن عشيرة خان مسرورة بالطريقة التي ظهر بها السيناريو حتى الآن، وبطبيعة الحال، إذا تمكنوا من الانتهاء من السيناريو بحلول الربع الأول من عام 2020، فإن سلمان يود العمل على تصويره بعد انتهاء فيلم “إنشاء الله”.

وفي غضون ذلك، يستعد سلمان، الذي ينشغل حالياً بتصوير “دابانغ 3”، وأيضاً لـ “إنا شاء الله” لسانجاي ليلا بهانسالي، برفقة الممثلة علياء بهات للمرة الأولى.