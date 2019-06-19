فيديو وصور.. سيف علي خان بإطلالة أصغر سناً مع فريق فيلمه Jawaani Jaaneman

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توجه فريق فيلم Jawaani Jaaneman إلى ملعب أولد ترافورد Old Trafford في مانشستر Manchester لتشجيع الفريق الهندي للكريكيت في مباراة 2019 كأس العالم بين الهند وباكستان.

شوهد النجم الكبير سيف علي خان ومعه علياء فرنتشوالا ابنة فرحان فرنتشوالا والممثلة السابقة بوجا بيدي ، وكذلك شيباني دانديكار، (أبطال العمل) كلهم كانوا يرتدون البلوزات الهندية وكأنهم جماهير حقيقية.

في واحدة من الصور، يمكننا أن نرى علياء وهي تحمل العلم الهندي، ومع ذلك ، لا يمكننا التغلب على كيفية ظهور سيف الذي يتواجد مع زوجته كارينا كابور خان وابنه تيمور علي خان كشاب في الفيديو مع شيباني دانديكار ويبدو أنه من نفس الفئة العمرية، أو كأنه عاد بعمره 20 عاما الى الوراء.

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وحتى الأن لم نر بعد تيمور الصغير في الملعب، كما يشارك في المباراة مشاهير آخرون مثل أنوشكا شارما وأنوبام خير وراكو بريت سينغ وجورو راندهاوا أنيرود رافيشاندير وسيفاكارثيكيان، كما شوهد رانفير سينغ أيضا هناك.

فيلم Jawaani Jaaneman يتناول علاقة الأب بابنته، وذكرت صحيفة يومية أن سيف سوف يلعب دور رجل في أواخر الأربعينيات من عمره ، ويرفض أن يكبر، يؤمن بالحياة على أكمل وجه ، لكنه سرعان ما يدرك أنه لديه ابنة مراهقة.

والفيلم من إخراج نيتين ككار، ومن المتوقع أن يعرض في 29 نوفمبر حيث يصطدم مع عرض فيلم Dil Bechara بطولة سوشانت سينغ راجبوت -