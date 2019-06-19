محلات إيفانكا ترامب تكبدها خسائر بالملايين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجع الدخل السنوي لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنير، خلال عام 2018، مقارنة بالأعوام السابقة.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد كشف إفصاح جديد عن الذمة المالية لإيفانكا وزوجها اللذين يعملان مستشارين في البيت الأبيض، حيث أشار الإفصاح المالي الشخصي الجديد المقدم الشهر الماضي إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، إلى أن إيفانكا وكوشنر، تمكنا من حصد 29 مليون دولار أمريكي على الأقل في 2018.

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صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ذكرت أنه وفقا للبيانات المالية الشخصية التي تم الإفصاح عنها في 2017، فقد بلغ دخل الزوجين آنذاك 82 مليون دولار.. مشيرة إلى أن قرار إيفانكا إغلاق ماركة ملابسها، بسبب عملها في واشنطن؛ أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في الدخل عام 2018.

وفي عام 2017، أبلغت إيفانكا عن دخل يزيد عن 5 ملايين دولار من العلامة التجارية، لكن في عام 2018، أبلغت عن حصولها على ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار أمريكي، وفقما يظهر الكشف الجديد.

إيفانكا كانت قد أغلقت علامتها التجارية الخاصة بالملابس والمجوهرات التي تحمل اسمها، بعد أن واجهت ردود فعل عنيفة بسبب سياسات الرئيس وخطبه، إذ قرر العديد من تجار التجزئة المحليين إيقاف بيع منتجاتها.

جاريد كوشنر أعلن عن حصوله على ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار أمريكي من شركة عقارية يملكها، وكان المبلغ أقل مما تم الإبلاغ عنه في العام السابق.