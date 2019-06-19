«رعشة» غريبة تصيب أنجيلا ميركل أثناء لقائها الرئيس الأوكراني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حالة جدل واسعة حول وضعها الصحي وذلك بسبب الارتجافة الغريبة التي اصابتها خلال استقبالها للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة برلين.

وخلال عزف السلام الوطني للبلدين، انتابت أنجيلا، حالة ارتعاش كبيرة أثناء ووفها على السجادة الحمراء رفقة فولودمير، وحاولت التماسك بضم يديها لبعضهما كي تسيطر على حركة جسدها، ولكنها كانت ظاهرة جدًا للكاميرات.

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ووصل الرئيس الأوكراني إلى ألمانيا في زيارة ليوم واحد التقى خلالها بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث آفاق جديدة بين البلدين.

وكشفت أنجيلا، خلال المؤتمر الصحفي أن الارتجاف الذي أصابها ربما يعود إلى المياة التي شربتها حيث شربت ثلاثة كؤس من المياة، ولكنها صحيًا جيدة جدًا، وبدت افضل حالصا خلال المؤتمر، عن وقت الاستقبال.

وتبلغ ميركل 64 سنة، وفي ديسمبر الماضي، وكانت قد أعلنت تخليها عن رئاسة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقود تحالفا حكوميا، لكن المرأة الحديدية ستكمل ولايتها في منصب المستشارة حتى 2021.