الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو يكشف تكلفة محاولة اغتياله

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعرضه لمحاولة اغتيال جرت في الـ 4 من شهر أغسطس العام الماضي 2018.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” قال مادورو في حديث مع الجيش بث على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: مشروع اغتيالي الذي جرى في الرابع من أغسطس، كلف عدة ملايين من الدولارات، يقولون حوالي 20 مليون دولار.
الرئيس الفنزويلي تقدم بالشكر إلى ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون على الشجاعة والبسالة التي أبدوها في الدفاع عن الرئيس.
مادورو كان قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات مُسيرة في الـ 4 من أغسطس من العام الماضي، واتهم المعارضة والرئيس السابق لكولومبيا، خوان مانويل سانتوس، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.
يشار إلى ان الرئيس الفنزويلي، كان قد أهدى، آلة جيتار إلى الموسيقي البريطاني رودجر ووترز البالغ من العمر 75 عاما، والذي يعد أحد مؤسسي فرقة “بينك فلويد” الشهيرة بمناسبة “يوم الروك”، ووقع على آلة الجيتار الفنزويلية الصغيرة.. وهنأ مادورو الفنان البريطاني لموقفه المتفهم والمتضامن والداعم حيال الشعب الفنزويلي.
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