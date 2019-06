أبرزها جواز سفر مزور وسينما خاصة.. كتاب يكشف أسرار زعيم كوريا الشمالية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

كشف كتاب جديد كتابا خبايا واسرار طفول وطبيعة الحياة التي كونت شخصية، الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فإنه منذ طفولته، لم تتم تربية كيم جونج أون كطفل عادي، إذ عاش سنوات حياته الأولى في قصر بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، إلى جانب منزل العائلة المطل على البحر في مدينة وونسان.

كيم كان بعيدا تماما عن الأطفال، محاطا بكبار رجال الدولة، وهذا ما تجلى في عيد ميلاده الثامن، عندما ظهر ببدلة سوداء وربطة عنق وحصل على باقات ورود من المسئولين الكبار، بدلا من أن يلهو مع غيره من الأطفال.

الكتاب، الذي ألفته الصحفية في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، آنا فيفيلد ويحمل اسم ” The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un”، كشف أن الطباع الحادة كانت واضحة على كيم منذ طفولته، إذ روى طباخ ياباني عمل في منزل عائلة الزعيم، أن الطفل كيم رفض مد يده لمصافحته، ورمقه بنظرات حادة بالرغم من أنه كان في السادسة من عمره فقط.

أما فيما يتعلق بوسائل التسلية، فذكر الكتاب أن والده، الزعيم الراحل كيم جونج إل، كان يوفر له كل ألعاب الفيديو الخاصة بـ”سوبر ماريو”، وكان يسمح له بمشاهدة أفلام مثل “جيمس بوند” و”دراكولا” في سينما خاصة عازلة للصوت، كما كان كيم مهووسا بنماذج الطائرات والسفن.

أما الأمر الذي شكل صدمة، فهو أن والد كيم قدم له سيارة تم تعديلها خصيصا ليتمكن الزعيم الطفل من قيادتها، وهو في السادسة من عمره، إلى جانب حمله للسلاح وهو في سن الـ11، حسب ما ذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية.

ومع وصوله إلى سن الـ 12، تم إرسال كيم وأخيه كيم جونغ نام إلى بيرن في سويسرا للدراسة، حيث عاشا مع عمتهما وزوجها تحت اسم مستعار.

وفي هذه المرحلة من عمره برزت طباعه الحادة أكثر فأكثر، إذ كان يعتدي بالضرب والبصق على زملائه في الدراسة، خاصة أولئك الأكثر ذكاء منه، كما كان يشعر بالغضب إذا أقدم زملاؤه على التحدث باللغة الألمانية التي لم يكن يتقنها، فيما عرف بعنفه خلال ممارسة لعبة كرة السلة المفضلة لديه.

وخلال هذه الفترة، سافر كيم معظم الدول الأوروبية واحتفل مع أصدقائه، مستخدما جواز سفر برازيلي مزور لتبقى هويته سرية.

يذكر أن عمة كيم عاشت معه سنتين، ثم انشقت عن النظام الكوري الشمالي وهربت إلى الولايات المتحدة، وخلال حديث سابق لها، قالت إن كيم لم يكن ليقبل في أن يستمر بنمط الحياة “العادي” هذا بعيدا عن كوريا الشمالية، لأنه لم يعتد أن تتم معاملته “كغيره من البشر”.