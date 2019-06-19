سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد نجلها الأكبر «حمزة»، وحرصت على مشاركة متابعيها بتهنئة مميزة له.

سلاف نشرت صورة عفوية تجمعها بـ«حمزة»، وارفقتها بكلمات مؤثرة عايدته بها، حيث كتبت: «ضحكة لما بشوفها بفرح ، وعيون لما بتطلع فيهن بقوى ، وغصة اذا حسيت فيها بختنق ، ودمعة اذا شفتها بشقى ، وحكمة لما بسمعها بيكبر قلبي وقدامها برجع بصغر ... وحضن لما بحط راسي عليه بطمن وبأمن ... وبدفا ... يا أحلى رجال صغير ... بحبك.. كل لحظة ودعوات الدنيا كلها الك ولاخوك .. كل سنة وانت سالم وناجح وراضي ومرضي ياحمزه ».

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يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت من المخرج السوري وائل رمضان عام 1999، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».

من ناحية أخرى، استأنفت سلاف فواخرجي تصوير مسلسلها الجديد «خط ساخن» الذي تشارك في بطولته أمام حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري، والمسلسل يمثل عودتها للدراما المصرية بعد غياب سنوات.

في الوقت الذي نافست فيه سلاف فواخرجي خلال المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.