بسمة بوسيل تأكثر اشراقاً بـ «لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل على «لوك» جديد، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصورة نشرتها داخل إحدى صالونات تصفيف الشعر.

نجمة ستار أكاديمي غيرت لون شعرها الغامق إلى الأشقر الفاتح، وهي الطلّة التي بدت فيها أكثر اشراقاً بحسب معظم آراء متابعيها الذين أكدوا أن لون شعرها الجديد أكثر مناسبة لبشرتها البيضاء.

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يُذكر أن بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر صور كاملة الملامح لأطفالهم.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.