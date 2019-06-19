هكذا أصبحت شيماء علي بعد عملية تجميل جديدة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة الكويتية شيماء علي لجراحة تجميلية جديدة لإزالة الفيلر الدائم من وجهها.
الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو على حسابها على “سناب شات” لتنفي كل ما تردد عن خضوعها لعملية تصغير بأنفها وشد وجهها، مؤكدة أنها خضعت لجراحة بالفعل ولكن لإزالة الفيلر من وجهها.
شيما قالت: “يقولون مصغرة خشمها.. شادة عيونها.. لا والله.. أنا ما حطتلكم فلتر ولا شي.. بس كل وجهي وارم بعد أن أزال الطبيب الفيلر اللي كان متكتل.. حتى وجنتي تؤلمني وما أحس فيها.. يحتاج وقت علشان يتأقلم مع وجهي.. لو تلاحظون وجهي لما كنت أضحك كان يطلع كورتين.. والحمد لله خلصنا”.
وكانت الفنانة الكويتية شيماء علي قد رزقت في شهر نوفمبر الماضي بمولودتها الثالثة، والتي اطلقت عليها اسم “الزين”ن وذلك منذ عدة أيام.
الفنانة الكويتية أقامت حفل فخم في المستشفى لاستقبال زميلاتها من نجمات الخليج، الاتي حضرن لتهنئتها بقدوم مولودتها والاطمئنان على صحتها.
شيماء أحضرت الكثير من الحلويات الفاخرة والأطعمة المغلفة باللون الوردي، كذلك احضرت فرقة موسيقية للعزف للضيوف مجموعة من الأنغام الموسيقية الهادئة.
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