أحلام تغني من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام خبر سار لجمهورها وهو استعدادها لتقديم أغنية جديدة من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه فرقتها الموسيقية وهي تعزف مطلع الأغنية.

أحلام علقت على الفيديو، بقولها: “عندما تكون الأعمال للتاريخ يكون اسم سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد مصاحب لهذه الأعمال”.

وأضافت: “فشكراً سمو الأمير على هذه الثقة الكبيرة، وتشرفت أن أكون أول مطربة خليجية تُغني من كلمات سمو الأمير @abdulrahmanbinmosaad وأضحم الأعمال في ألبومي توزيع مايسترو العرب”.

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وكانت أحلام قد شاركت مؤخرا في إحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معبرة عن سعادتها باختيارها لإحياء الحفل بمشاركة عدد من نجوم الغناء.

أحلام نشرت صورة لها من الحفل، والتي تألقت فيه بفستان أسود أنيق مزين بنقوش فضية، وتزينت بمكياج ترابي، وتسريحة شعر أنيقة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أنيقة.

الفنانة أرفقت الصورة برسالة تهنئة لحاكم دبي، قالت فيها: “أبارك ل سمو سيدي الشيخ #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم نائب رئيس الدوله حاكم دبي وسمو الشيخه #هند_بنت_مكتوم لزفاف انجالهم سمو الشيوخ #الشيخ_حمدان ولي عهد #دبي و #الشيخ_احمد و #الشيخ_مكتوم ربي يحفظهم ويتمم عليهم”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كما تشرفت اليوم اني كنت الفنانه العربيه اللي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير اللي اعتبره تشريف ووسام على صدري ربي يتمم عليكم ياااااارب وهاذا اليوم فعلاً فرحه وطن”.