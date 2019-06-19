مقطع فيديو يثير الجدل حول عودة بسمة بوسيل للفن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مقطع فيديو حديث لها، جعل جمهورها يتكهن باستعدادها للتراجع عن قرار الاعتزال والعودة لمجال الغناء مجددا.

الفنانة المعتزلة قامت خلال المقطع بغناء أغنية زوجها الفنان تامر حسني “كفاياك أعذار”، وطرحتها على طريقة الـ“Cover” على قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

جمهور بسمة عبروا عن إعجابهم الشديد بعذوبة صوتها، وتمنوا أن تكون هذه الخطوة الأولى لعودتها لمجال الغناء.

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وأغنية “كفاياك أعذار” ضمن ألبوم حسني الأخير “عيش بشوقك”، وهي من كلمات هاني أبو النجا، وألحان تامر علي، وقد حققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بثلاثة أبناء هم «تاليا» و«أمايا» و«آدم».

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت الفنانة المغربية المعزلة بسمة بوسيل مجال التجميل، حيث أطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.