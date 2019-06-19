رامي عياش يرد على اتهامه بتقليد أغنية «يا منعنع»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان اللبناني رامي عياش، عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية «يا سكاكر السكر»، والتي أطلقها مؤخرًا مع الفنانة فيفي عبده، والمخرج فادي حداد.

وقال خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»، إن الفنانة فيفي عبده، مليئة بالطاقة الإيجابية ولائقة كثيرًا على الأغنية، مؤكدًا أنه يسمع الأغنية ويسجلها، وبعدها يفكر من يكون اللائق عليها، و فيفي عبده كانت مناسبة جدًا للأغنية.

وأضاف، فيفي ظهرت في الأغنية بشكل وإطار مختلف تمامًا ووعدتها بأن تظهر بشكل مختلف في الكليب وهذا ما كان.

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ورد على أن الأغنية مجاملة للجمهور المصري، مؤكدًا أنه لا يتم النظر إليها من هذا الشكل ولكن لم يعد يفكر بهذه الطريقة لانه يغني الأغنية التي يحبها والتي يقدم شيء جديد فيها.

وعن تشبيهها بأغنية «يا منعنع» للفنان مصطفى حجاج، قال ضاحكًا: «هذه طعمة وهذه طعمة، وعندما قدمت “الناس الرايقة” قالوا عنها أنها تشبه أغنية “يا بنت السلطان”، واعتقد أن من يعمل بصلته يقدمها لحاله».

وأضاف، أن الأغنية حتى لو كانت شعبية أو طربية فإن الخلفية دائمًا تشبة بصمته، وأن من يراها يدرك تمامًا أنه له.