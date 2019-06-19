وعد تنشر أول صورة لوالدتها العراقية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة السعودية وعد جمهورها بأول صورة لوالدتها الراحلة،ة وكشفت عن جنسيتها.

وعد ظهرت في الصورة جالسة إلى جوار والدتها المحجبة، وأرفقتها بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “حبيت اشاركم بصوره انا وأمي الله يرحمها ويغفر لها”.

الفنانة السعودية كشفت عن جنسية والدتها، حيث قالت: “حبيبتي فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي”.

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جمهور الفنانة السعودية تغزلوا في جمال والدتها، مؤكدين أنها ورثت نفس ملامحها، لكنهما مختلفتين في لون البشرة.

وكانت وعد قد نشرت منذ فترة مقطع فيديو جمعها بشقيقتها، وذلك في أول ظهور لها، وكشفت، خلال الفيديو، أن شقيقتها خضعت لعملية تجميل في وجهها، حيث قامت بنفخ خديها، وأكدت أنها تعبت كثيرا في هذه العملية، لكنها راضية تماما عن النتيجة التي حصلت عليها.

الفنانة السعودية شددت على رفضها المبالغة في عمليات التجميل، لكنها أبدت إعجابها بالنتيجة التي وصلت إليها شقيقتها بعد العملية، مؤكدة أنها بدت أصغر من عمرها بـ 15 عام. ‫