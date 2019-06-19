حلا الترك تتجاوز خلافاتها مع دنيا بطمة وتهنئ أختها بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوزت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك خلافاتها مع زوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة، ووجهت تهنئة لابنتها “غزل”، أخت حلا من والدها، بمناسبة عيد ميلادها.

حلا نشرت صورة لأختها، وقالت في تهنئتها لها: “أختي حبيبتي غزول كل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة”.

والد حلا نشر تهنئتها لأختها على حسابه على “انستجرام”، وعبر عن سعادته بالعلاقة التي تربط الأختين، بقوله: “هذلين هم عيالي ما يفرقهم احد الله لا يحرمني منكم”، وعلقت دنيا برسم قلوب.

وكانت دنيا بطمة قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها “غزل” من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، والذي يوافق يوم 16 يونيو.

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الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها على “إنستجرام”، رصد لحظات من ولادتها لابنتها، ومراحل مختلفة من عمرها منذ ولادتها وحتى الآن.

ووجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “نور عيني انتي أميرة قلبي الصغيرة كل عام وانتي بألف خير عيد ميلاد سعيد بنتي لغزاله 16/6.. يا عمري انتي عيد ميلاد سعيد”.

وكانت دنيا بطمة قد وجهت مؤخرا رسالة لابنة زوجها حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبدالله”، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”، حيث قالت: “دائما يقال أن دنيا بطمة خطفت رجل وهي إنسانة شريرة، لكن اللي ما تعرفه الناس إني إنسانة طيبة”.

وتابعت باكية: “حبيت حلا وإخوانها يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة لأني مثل أي بنت أريد ادافع عن نفسي، وبهذا الشهر أقول الله يسامح كل واحد، سواء أنا أخطأت فيكم أو أنتم أخطأتم في حقي بيوم من الأيام”.

دنيا طلبت السماح من حلا وشقيقيها، بقولها: “وأنا بقول لكم سامحوني رغم إني أعتقد إني إنسانة طيبة ما عمري آذيت أحد ولا أقدر إني أذي أحد بيوم من الأيام، لهذا بقول لهم في هذا الشهر المسامح كريم، وأقولكم في شهر الغفران كل عام وأنتم بخير لعيال زوجي وأم زوجي”.