انفصال الفنانة التركية زيرين أوزير عن زوجها الشاب بعد 36 ساعة زواج

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انفصلت النجمة التركية زيرين أوزير، البالغة من العمر 61 عامًا، عن زوجها الشاب مراد أكينجي، البالغ من العمر 36 ساعة وذلك بعد مضي 36 ساعة على زواجهما فقط.
وكان زواج أوزير، قد تسبب في صدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها وهاجمتها الصحف التركية ولكنها لم تنظر إلى كل هذه الانتقادات التي تعرضت لها.
الفنانة التركية اكتشفت أن زوجها الشاب محتال يقوم بإيقاع النساء الأكبر منه سنًا في شباكه وذلك حتى يسلب أموالهن وبعدها يتركهن.
وفتحت الشرطة التركية تحقيقًا في الأمر ووجد أن الشاب يقوم بعمليات الاحتيال بمساعدة والدته وأنه يوجد الكثير من قضايا الاحتيال بحقهما وفتح تحقيق معهما.
يذكر أن النجمة التركية رغم السعادة الكبيرة التي ظهرت عليها خلال حفل زفافها، وحالة العشق التي وقعت فيها، إلا أنها سبق وتزوجت مرتين وانفصلت في المرة الثانية عام 2008 من زوجها وقتها ليفنت سورن.
ومن أشهر أعمال المطربة التركية زيرين أوزر أغنية zerin ozer، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب الشهير.
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