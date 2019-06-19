حقيقة إصابة شيماء سيف بالسرطان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف، حقيقة إصابتها بالسرطان بعد انتشار العديد من الأخبار التي تؤكد ذلك في الساعات الأخيرة بسبب برومو برنامج «توأم روحي»، والذي تحل عليه ضيفة الجمعة المقبلة مع الإعلامي نيشان.

وقالت شيماء سيف، عبر خاصية “الاستوري”، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة”.

وأضافت:”أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، واتمنى يكون بدون قصد”.

وكان برومو الحلقة جاء فيه توجيه نيشان مقدم برنامج “توأم روحي” سؤالًا لشيماء سيف حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

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من ناحية أخرى شاركت شيماء سيف، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الزوجة 18” من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

ويشارك في بطولته حسن الرداد، و سلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وناهد السباعي، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود الليثي، وآية سماحة، وكوكي، وإيناس كامل، وغيرهم.

كما عرض لها برنامج “شقلباظ”، وهو برنامج مقالب كانت تقدمه للمرة الأولى.