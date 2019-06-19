حكيم المغني الرسمي لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم اختيار الفنان المصري حكيم، لتقديم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

ويؤدي حكيم الأغنية الرسمية باللغة العربية، يتبعه النجم النيجيري فيمي كوتيه، ويغني باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج و قد رشح لجائزة الجرامي ٤ مرات والثالثة من كوت ديفوار المطربة العالمية دوبيه، الحائزة علي جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤ وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية.

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وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء، والأغنية تحمل اسم «متجمعين » إنتاج شركة سينرجي، المملوكة لمجموعة إعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.

الأغنية صورها المخرج ياسر سامي، و مدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية و ستكون مفاجأة للعالم عقب عرضه.

الأغنية من تأليف محي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، والمنتج الفني لها فايز عزيز.