تامر عاشور يطرب الجمهور في حفل دار الأوبرا‬.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر عاشور، حفل غنائي ضخم بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

عاشور أطرب الحضور، بعدد كبير من الأغاني أبرزهم “ده حكايه، عشت معاك حكايات، أيام،خيالي، يا اهلا، قولوله سماح، خلصانه الحكايه، إفترقنا، بيت كبير، هاجي على نفسي، تسلم،في بالي”، وذلك وسط صيحات وهتافات هزت أركان المسرح.

ورحّب الفنان المصري بجميع الحاضرين، وعقب الحفل قام بالتقاط العديد من الصور التذكارية مع المئات خارج المسرح، كما عقد عدداً من اللقاءات التلفزيونية التي أكد فيها سعادته البالغة بالغناء لأول مرة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

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وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي قد قضت يوم الاثنين 25 مارس، بحبس الفنان المصري تامر عاشور لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة التهرب الضريبي.

وفي أول تعليق لتامر، أكد أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الحكم، وأوضح ما حدث، بقوله: “يا جماعه انا معنديش اي مشكله مع الضرايب كان في تهرب غير مقصود بسبب ظروف البلد من ٢٠١١ الى ٢٠١٤ وبسبب محاسب نصاب والحمد لله تم دفع الضريبه والغرامه من مده كبيره “.

الفنان المصري أضاف، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “وما يتداول الآن لا أعلم عنه اي شيء ومفيش أي جهة أخطرتني بحاجه وأنا تحت أمر بلدي في أي حاجة”.