نادية الجندي تخطف الأنظار في حفل تكريمها بمهرجان «الزمن الجميل» ببيروت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من حفل تكريمها ضمن فعاليات مهرجان “الزمن الجميل”، والمقامة في بيروت.

واختارت نادية الجندي، لإطلالتها خلال الحفل فستان عاري الكتفين باللون الأزرق من تصميم هاني البحيري، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها والذي نسقه لها هو الفنان اللبناني جور رعد، الذي ظهر في فيديو وهو يضع لمساته الأخيرة على شعرها.

وكانت نادية الجندي، قد وصلت إلى الحفل برفقة زوجها السابق المنتج محمد مختار، والذي رافقها إلى بيروت.

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الفنانة الكبيرة، عبرت عن سعادتها على ردود الأفعال التي تلقتها نتيجة لتكريمها في لبناني قائلة: “الحمد لله علي محبة الناس، بشكركم علي كم التعليقات الجميلة اللي بتوصلني وانتظروني مساء اليوم في حفل التكريم في لبنان مهرجان الزمن الجميل”.

كما تم تكريم عدد من النجوم ضمن فعاليات المهرجان وهم الفنانة سميحة أيوب، والفنان خالد زكي، والمنتج محمد مختار، وشارك في الحفل عدد كبير من الغعلاميين والشخصيات الفنية.

يذكر أن أخر أعمال نادية الجندي، كان مسلسل “أسرار”، والذي عرض في عام 2015.