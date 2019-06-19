ماذا قالت رجاء الجداوي عن فيلم «الممر»؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن سعادتها الكبيرة بنجاح فيلم «الممر»، والمعروض ضمن سباق عيد الفطر في دور العرض، ونشرت صورة للبوستر عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رجاء الجداوي، علقت على الصورة قائلة: «فيلم رائع بكل المقاييس تأليف وإخراج للمخرج العبقري شريف عرفة.. كل النجوم أبطال أو ضيوف شرف في أعلي درجة من التألق والإبداع والتميز.. تصوير إضاءة من أروع ما يكون.. مشاعر كثيرة يخرج بها المشاهد بالحب للوطن والانتماء والفخر شكرًا فريق عمل فيلم الممر فيلم يحترم الجمهور».

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”الممر” بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل ويدعى «نور»، ويتصادف عرض الفيلم الذى يبدأ يوم 5 يونيو مع الذكرى الـ52 للنكسة.