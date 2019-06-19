ريهام سعيد: دينا الشربيني مُلهمتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إعجابها الشديد بالفنانة الشابة دينا الشربيني، ووصفتها بأنها “ملهمتها”.

ريهام قالت، في برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”: ” “تعرضت لتنمر شديد ولكنها تحدت الجميع وقدرت تتخطى المرحلة الصعبة اللي مرت بها وحققت نجاحا كبيراً في مسلسل زي الشمس”.

وأضافت: “دينا أنت ملهمتي بجد وأنا بحبها جدّا من غير ما أعرفها وأشوفها، وهي مثَّلت حاجات هايلة، وكانت طالعة زي الصاروخ، وفجأة اتُّهمت في قضية واتسجنت لمدة سنة”.

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وتابعت: “وبعد ما خرجت من السجن قعدت فترة متوقفة عن العمل، وكان من الممكن أن يتم توقيفها عن التمثيل، ولكن الجميع طالب بحصول عكس ذلك”.

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للسجن أيضا العام الماضي، بتهمة خطف الأطفال، إلا أن المحكمة قضت ببراءتها في النهاية.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني قد حققت نجاحا كبيرا مؤخرا بمسلسل “زي الشمس”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وغيرهم.