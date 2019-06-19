مفيدة شيحة: أرفض أن تخدم ابنتي والدة زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة عن رأيها في شكل العلاقة بين الزوجة وحماتها.

الإعلامية المصرية قالت، في برنامجها “الستات مايعرفوش يكدبوا”، أن العلاقة بين الحماة وزوجة الابن من الممكن أن تكون جيدة ولكنها لا تصل إلى حد الصداقة.

مفيدة قالت إنها لا تقبل أن تطلب حماة ابنتها منها أن تغسل الأطباق أو تساعدها في أعمال المنزل، قائلة: “لو معزومة أنا وبنتي عند حماتها تقعد جنبي على الكرسي لحد ما نقوم.. ممنوع تشيل كوباية للمطبخ.. ممنوع تغسل طبق”.

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وأضافت أن ابنتها لا تجرؤ أن تعارضها، حيث أن هذه طريقة تفكيرها التي تقتنع بها وبالتالي فإن ابنتها مقتنعة بها هي الأخرى، لافتة إلى أن المساعدة في بيت العائلة ليست إهانة ولكنها ليست مطلوبة أيضاً.

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة قد نشرت من قبل صورة جمعتها بابنتها “منة”، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، احتفالًا بتخرجها من المدرسة.

مفيدة علقت على الصورة التي نشرتها، وقالت: «منة حبيبتي اتخرجت من المدرسة خلاص يارب اسعدها قولوا أمين»، وبدت ابنة مفيدة أطول منها، واندهش الجمهور أن مفيدة لها ابنة شابة بهذا السن، ومن بين التعليقات: «عقولة بنتك، انتي اتجوزتي امتى، ايه دا بنتك معقول».