مراهق يبتز زوجة أحمد حسام «ميدو» ويتسبب في إحالته للتحقيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا باستدعاء النجم أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لمصر المقاصة، للتحقيق معه فيما هو منسوب إلى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

المجلس كان قد اصدر بيانا عبر موقعه الرسمي بشأن استدعاء “ميدو” للتحقيق، وجاء في البيان أن تدوينة “ميدو” تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

”ميدو البالغ من العمر 36 عاما، قال في تصريحات إذاعية: أتقبل قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالتي للتحقيق بسبب منشور منسوب لي على “فيس بوك” يتضمن إساءات لجماهير الأهلي، أحترم قرار المجلس الإعلام للإعلام، وسأتوجه إليهم للتحقيق وسأرد بكافة الأدلة والمحادثات لإثبات أن هذا الحساب لا يخصني.

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وأضاف: أعرف من يقوم بهذا الأمر، إنه ولد صغير يُدعى علي ومقيم في دبي، يتواصل مع زوجتي ويقوم بابتزازنا رسميًا، حيث يقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف إلا عندما يحضر إلى مصر ويلتقط صورة معي.

نجم الزمالك السابق تابع: مستحيل أن أكتب هذا الكلام الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لست مجنونًا لأفعل ذلك، وتقدمنا ببلاغ ضد هذا الطفل لدى إدارة “فيس بوك”.

”ميدو” كان قد تولى مؤخرًا قيادة المقاصة بعد رحيله عن نادي الوحدة السعودي بسبب تغريدة مسيئة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لأحد مشجعي الفريق.