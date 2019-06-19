تعرف على وصايا شيخ الأزهر لمحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا من النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي، أعرب خلال عن تقديره لشيخ الأزهر.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الوطن” فقد ذكر بيان صادر عن الأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر رحب باتصال محمدصلاح، واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب.

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البيان أضاف، أن شيخ الأزهر أوصى اللاعب بعدة وصايا جاء نصها: “أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء”.. مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

صلاح من جانبه - في نهاية الاتصال - وعد الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظنه ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد شارك في مباراة منتخب مصر الودية الأخيرة امام منتخب غينيا وقدم مردودا رائعا في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر 3 / 1، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو.