محمد رمضان يطلق كليب «بابا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 أطلق النجم والمطرب المصري محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة، والذي يحمل اسم “بابا” على موقع يوتيوب، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية بطرح أول مقطع منها وتصدر بها تريند يوتيوب فى العالم العربى، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد. وجاءت كلمات الاغنية كالتالي. بابا... بابا مين يابني بابا... بابا إيه يابني بابا... بابا مين يابني بابا... بابا إيه يابني الي جاي هيوجع اكتر دي حقيقة ومش بتكبر عاوزك تقعد تتفرج زلزال وبمليون ريختر زلزال زلزال زلزال بيهز جبال Advertisements زلزال زلزال زلزال بيهز جبال شاغلك متشغلنيش كلام وفعل مفيش مليش انا في التهويش بطير زى الخفافيش ياتبقي قد كلامك ياتخلي كلامك قدك هاتكون قدامي ههدك زلزال نازل علي أرضك وكان النجم المصري قد استطاع خلال عام تقديم العديد من الأغانى المصورة بطريقة الفيديو كليب وحققت مشاهدات كبيرة، حيث إن “مافيا” كانت الأعلى مشاهدة من بين أغنياته، وتأتى فى المرتبة الثانية أغنية “نمبر وان” التى حققت 106 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وحلت أغنية “الملك” فى المرتبة الثالثة بعدما حصدت 91 مليون مشاهدة، فيما جاءت أغنية “فيروس” فى المركز الرابع بـ 26 مليون مشاهدة.

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