7 أسرار خفية عن سلسلة "توي ستوري".. شخصيات جديدة في الجزء الـ4

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر صدور أحدث أفلام سلسلة الأنيميشن Toy Story 4 "توي ستوري 4"، 21 يونيو/حزيران المقبل، بعد نجاح جماهيري ونقدي ساحق حققته الأجزاء السابقة.

ورغم شعبية السلسلة الكبيرة، وشهرتها بين الكبار والصغار، فإن هناك كثيرا من الأسرار تحيط بها قد لا يعرفها كثيرون.

وفي محاولة لتمهيد الطريق لعشاق "توي ستوري" قبل صدور الجزء الرابع، يستعرض موقع "ذا صن" البريطاني أهم المعلومات الخفية حول السلسلة الشهيرة خلال التقرير التالي.



1- شخصية وودي



لم تكن شخصية لعبة راعي البقر "وودي" (توم هانكس) محبوبة دومًا كما تظهر في السلسلة.

في البداية بالغ كتاب السلسلة في شخصية "وودي" فظهر ساخرًا مستفزًا، إلى أن قرر المخرج جون لاسيتر أن يجعل من اللعبة "وودي" شخصية لطيفة وشعبية يجتمع على حبها الكبار والصغار.

تعديلات المخرج جون لاسيتر كانت السبب في نجاح الفيلم، إذ حذف استوديو بيكسار الأمريكي للرسوم المتحركة المسودة الأولى للفيلم، مركزًا على تعديلات "لاسيتر" التي جعلت من الفيلم ظاهرة سينمائية.



2- شخصية "باز"



في البداية كان يفترض أن ترتدي لعبة رائد الفضاء "باز" (تيم آلان) زيًا باللون الأحمر، قبل أن يقرر المخرج ليستر" تغيير الزي إلى اللونين الأرجواني والأخضر، لأنهما لونه وزوجته المفضلين، كذلك تم إطالة "باز" من 6 إلى 10 إنش.



3- وفاة سيد "بطاطس"



صدر أول أجزاء فيلم "حكاية لعبة" عام 1995، وهو مستمر حتى الآن، وعلى مدار سنوات رحل أكثر من شخصية رئيسية في الفيلم، من بينهم مؤدي صوت لعبة "سيد بطاطس"، الممثل دون ريكلز.

تٌوفيَ "ريكلز" أبريل 217، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، ورغم صدمة وفاته، فإن استديو بيكسار رفض أن يتم استبدال الممثل في الجزء الرابع، وإنما سيلجؤون إلى تجميع مقاطع سابقة أداها بصوته في الفيلم الجديد، كونهم يعلمون جيدًا أن "سيد بطاطس" لا يمكن استبداله.



4- أغاني "توي ستوري"

5- الاسم الأصلي للسلسلة

6- جزء جديد

عام 1995، أصدر استوديو بيكسار نسخة موسيقية لفيلم "توي ستوري"، كتبها المغني والمؤلف الموسيقي راندي نيومان، من بينها أغنية You’ve Got A Friend in Me (لديك صديق) التي حققت نجاحًا موازيًا لنجاح الفيلم.كان من الممكن أن يعمل الموسيقي بوب ديلان على النسخة الموسيقية، إلا أن "نيومان" فاز بالشرف.في البداية، كان يطلق على الفيلم اسم You Are A Toy "أنت لعبة" إلى أن تم استبداله Toy Story "حكاية لعبة".كان فيلم "توي ستوري" محل خلاف بين استوديو بيكسار المنتج والمنفذ، وديزني المالكة له في البداية، إذ حاولت الأخيرة زيادة عدد البشر في الفيلم، في حين رفضت بيكسار، واستعانت بالكاتب جوس ويدن الذي أيد منطقها، وأصبحت الألعاب أبطال الفيلم.مع نجاح رؤية "جوس" قررت ديزني الاستعانة بالكاتب من جديد، لإخراج أول جزأين في سلسلة "أفنجرز" اللذين حققا نجاحًا ساحقًا.



ظن كثير من متابعي سلسلة "حكاية لعبة"، أنها انتهت عند الجزء الثالث، الذي صدر منذ نحو تسعة أعوام، إلا أن صناع الفيلم فاجأوا الجمهور بالإعلان عن جزء رابع جديد مؤخرًا.

تدور أحداث الجزء الرابع حول صديق "بوني" الجديد "فوركي" (توني هيل) التي صنعته "بوني" بنفسها من شوكة بلاستيكية، ومحاولات "وودي" (توم هانكس) استعادة "فوركي" بعد هروبه من "بوني".

حتى الآن لم يتم الإعلان عن جزء خامس للسلسة، إلا أن احتمالية صنع فيلم آخر ليست بعيدة.



7- شخصيات جديدة في "توي ستوري 4"

يضم فيلم "توي ستوري 4" شخصيات جديدة، منهم: "دوك جابوم"، الذي يقوم بدور كيانو ريفز، وهو رجل استعراضي شرير يملك سرًا مخيفًا، و"فوركي" (توني هيل) لعبة بوني الجديدة المفضلة، التي صنعتها من شوكة بلاستيكية، ورغم ذلك يؤمن "فوركي" أنه ليس لعبة، وأخيرًا لعبتا "داكي وباني"، اللتان يقوم بأدائهما الصوتي كيجن مايكل كي، وجوردان بيل، ويلعبان دور جوائز قضت كل حياتها معلقة على جدار.