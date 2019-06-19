زين العمر يدعم المراهقين… ويحذرهم

انتشرت في الأيام الماضية حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل بعنوان#ما_يبتزك_نحن_حدك للحد من تفشي ظاهرة الابتزاز الالكتروني.

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وتفاعل عدد كبير من رواد الشبكة العنكبوتيّة مع الحملة من خلال المشاركة بتغريدات تسلّط الضوء على هذا الموضوع الخطير الذي يعاني منه المراهق في ظل انتشار واسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأجل حمايته من الابتزاز.

الفنان زين العمر سجّل موقفاً في هذا الموضوع، وغرّد مشاركاً في حملة #ما_يبتزك_نحن_حدكمشيراً أن الحملة تركّز على دعم المراهقين الذين يتعرضون للإبتزاز الإلكتروني.

زين حثّ الشباب والفتيات على الانتباه الى من يرسلون صورهم والى محادثاتهم عبر تطبيق واتساب أو غيره من وسائل التواصل. وتابع أنه في حال وقع مطلق أي شخص في الخطأ هناك من سيقف الى جانبه من عائلته وقوى أمنية ووسائل اعلام فلا يتردد بالبوح في حال تعرض للإبتزاز.