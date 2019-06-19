أنغامي و “دي إم إس” يحتفلون بيوم الموسيقى العالمي

تحتفل أنغامي، المنصة الرائدة للمصنفات الموسيقية حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وشركة “دي إم إس” (“ديجيتال ميديا سيرفيسيز”)، وهي الذراع الرقمي الرسمي لمجموعة شويري، والتي تعَدّ الممثل الإعلامي الحصري لـ”أنغامي” بيوم الموسيقى العالمي مع أهم العلامات التجارية والوكالات الإعلانية في الإمارات العربية المتحدة، والسعودية ومصر ولبنان. وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنظّم أنغامي حفلات مع فنانين محليّين في مكاتب الوكالات الموجودة في المنطقة.

توفّر منصة أنغامي لشركائها الإعلانيين أداة قيّمة لإنشاء موسيقى مخصّصة وملهمة بطرق تحاكي وتناسب مجموعة واسعة من الثقافات. فجاذبية الموسيقى وقوّتها العالمية تجعل منها أداة ذات تأثير كبير يمكن للعلامات التجارية استخدامها بهدف إنشاء الأغاني التي تعيد للمستمعين ذكريات محبّبة وتجارب ولحظات مؤثرة راسخة في ذاكرتهم. فالموسيقى تصبح يوماً بعد يوم طريقة فعّالة لجمع الناس مع بعضهم البعض.

Advertisements

وبحسب إيلي أبو صالح، نائب الرئيس في الخليج في أنغامي: “نحن نؤمن أن الأغاني هي الطريقة المُبتكرة والجديدة لرواية القصص لذا نقدّم خدمات الاستوديو التي تساعد العلامات التجارية على إعداد الكلمات والألحان في استديوهاتنا لتستخدمها بدورها لتحسين العالم. كما وتشكّل منصة أنغامي قناة خاصة بشركائنا للتواصل مع عملائهم من خلال حبّ الموسيقى. فالموسيقى من شأنها توفير تواصل عاطفي مع المستهلكين وإنشاء علاقات متينة مع العلامات التجارية”.

أشار أحمد حيدر- مدير إدارة Dentsu Aegis Network في السعودية :” الاستهلاك الموسيقي يشهد تزايداً ملحوظاً وسريعاً في المملكة العربية السعودية وذلك نظراً إلى جيل الشباب المسيطر وإمكانية الوصول التي تطورت كثيراً في الآونة الأخيرة سواء من خلال الاستماع على الإنترنت أو على محطات الراديو أو في الحفلات والأحداث. وتجدر الإشارة إلى أن العلامات التجارية والوكالات التي تقدّر قيمة هذا التقدّم وتؤسس الشراكات المناسبة مع أهم المنصّات، ستكون الرائدة في مجال الاقتصاد الموسيقي”.

من ناحيته، قال ابراهيم زنتوت – مدير مساعد في شركة بيبسيكو وOMD :”لا يمكننا أن ننكر الدور الأساسي الذي تلعبه الموسيقى في حياة الأشخاص وأنغامي هي منصّة أساسية تتيح للعلامات التجارية فرصة الاستفادة من هذه النقطة الفعالة بخاصة في العالم العربي. فأنغامي تعطي الشركات صوتاً ذو فعالية يمكّنها من ايصال رسالتها عبر تحقيق الأهداف التي تريدها سواء كانت تتناول الأسهم أو التوعية حول العلامة التجارية أو حتى التواصل مع المستهلكين”.