أنور نور يأسر القلوب في “الباشا”

حقق الفنان انور نور نجاحاً كبيراً بدور “وحيد” في مسلسل “الباشا” الذي شارف على نهايته عبر قناة “الجديد” انتاج مروى غروب.

العمل أصبح حديث الناس منذ عدة أشهر مروراً بشهر رمضان وحتى الآن خاصة بعدما حقق نجاحاً وتفوقاً ونسبة مشاهدة خياليّة.

“انور نور” الذي يلعب دور “وحيد” وهو نجل الباشا رشيد عساف يشرب الكحول ويلعب القمار ويفتعل مشاكل كثيرة ويتهجم على والده الذي يرفض اعطائه حصته من ارث والدته، ومع تطور الاحداث في المسلسل وتراجع قدرة الباشا على السيطرة وفقدانه للفلوس والسلطة والظهور بشخصيّة المتسامح والمغلوب على أمره، بدّل “وحيد” موقفه من والده ووقف الى جانبه وهو يساعده ويدافع عنه.

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وجذبت شخصيّة “نور” اعجاب متتبعي المسلسل، حيث لا يمر يوم دون ان يتلقى التعليقات المشيدة بدوره وكاريزماته وحركات جسده في تجسدي الشخصيّة بأمانة.

من جهته، إتخذ “انور نور” من حسابه على تويتر منبراً ليشكر الجميع فرداً فرداً على رسائل الدعم التي يتلقاها يومياً، مؤكداً ان الجمهور هو من يصنع الفرق.

كذلك لا بد من الإشارة الى شارة مسلسل “الباشا” التي حملت توقيع الكاتب والملحن مصطفى مطر وغناء النجم أنور نور، حيث نالت الشارة اصداءً ايجابيّة وانتشرت بشكل كبير بين صفوف الجمهور.

نذكر ان مسلسل الباشا يضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا وهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون، جويل الفرن، يمنى شري.