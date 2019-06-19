نادين نجيم تنافسُ خارج السّباق الرمضانيّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعود الفنّانة اللّبنانيّة، نادين نسيب نجيم، للمنافسة مجدّدًا، بعد نجاحها بتقديم عملها الرّمضانيّ الأخير "خمسة ونص".

فقد نجحت شركة الانتاج "الصبّاح" في إقناع نجيم بالدّخول في منافسة دراميّة جديدة خارج السّباق الرمضانيّ، وذلك استثمارًا لنجاح عملها الأخير.

وبحسب مصادر صحفيّة بدأت التّحضيرات الأولى لكتابة العمل، ومن المقرّر أنْ تبدأ نجيم التّصوير خلال شهرين تقريبًا.

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يُشار، إلى أنّ نادين نجيم طلبت الحصول على فترة راحة قصيرة تقضيها مع أسرتها، قبل بداية التّصوير، في إيطاليا.

يُذكر، أنّ مسلسل "خمسة ونص"، حقق لنادين نجيم، نجاحًا كبيرًا طوال فترات عرضه، شاركها البطولة فيه الفنّان السّوريّ، قصي خولي، والفنّان معتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح".