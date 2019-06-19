أنجيلا ميركل تفسّر سبب رعشتها "الغريبة" أثناء استقبال رئيس أوكرانيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المستشارة الألمانيّة، أنجيلا ميركل، المخاوف بشأن صحّتها بعد أنْ رصدتها الكاميرات ترتجف بوضوح أثناء استقبال الرّئيس الأوكراني الجديد.

كانت أنجيلا ميركل تستقبل الرّئيس الأوكرانيّ الجديد، "فولوديمير زيلينسكي"، في زيارته الأولى لبرلين، أمس الثلاثاء، عندما بدأت ترتعش لا إراديًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، ارتجف جسم المستشارة بالكامل، بشكل واضح، بينما حاولت السّيطرة على نفسها، وهي تقف مع زيلينسكي في الطّقس الحارّ، حيث كانت الفرقة العسكريّة تعزف النّشيد الوطنيّ.

لحسن الحظّ، تحسّنت حالة المستشارة بحلول انتهاء الأناشيد، حيث سارت بسرعة على طول السّجّادة الحمراء مع زيلينسكي إلى مبنى الوزارة، وتوقّفت لتحيّة الفرقة العسكريّة.

وعندما سألها صحفيّ عن حالتها في مؤتمر صحفيّ، بعد حوالي 90 دقيقة، من المشهد المقلق، ألقت ميركل، باللائمة على الجفّاف حيث بلغت الحرارة 28 درجة مئوية آنذاك، وقالت: "منذ ذلك الحين، شربت 3 أكواب من الماء على الأقلّ، ويبدو أنّ هذا ما كنت أحتاجه، وأنا الآن بصحّة جيّدة".

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ومن جانبه، مزح زيلينسكي بشأن ما حدث لميركل، وأشار، إلى أنّه كان سيهبّ لإنقاذها إذا لزم الأمر، وقال: "كانت تقف بجواري وآمنة تمامًا".

وبعد حوالي ساعة من اجتماعهما، قالت ميركل للصّحفيّين في مؤتمر صحفيّ مشترك، إنّهما ناقشا القضايا الثّنائيّة وعمليّة مينسك للسّلام، خلال زيارة زيلينسكي الأولى إلى العاصمة الألمانية، كرئيس.

يُذكر، أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي شوهدت فيها ميركل ترتجف، حيث سبق وعانت المستشارة البالغة من العمر 65 عامًا، من بعض المشاكل الصّحيّة، التي اضطرّتها لتأجيل مقابلة تلفزيونيّة في عام 2014، في اللّحظات الأخيرة، وكشفت لاحقًا، أنّها كانت تعاني من أعراض الجفّاف أيضًا.