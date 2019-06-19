هيفاء وهبي تردّ على المشاهير بعد شفائها.. وهذه رسالتها لسيرين عبدالنور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت النّجمة اللّبنانيّة هيفاء وهبي، للتّفاعل على حساباتها، عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وذلك بعد إتمام رحلة شفائها وعودتها إلى منزلها، بعد وعكة صحيّة، ألمّت بها قبل نحو أسبوعين.

وردّت هيفاء وهبي، على العديد من أصدقائها، الذين تركوا لها رسائل ودّ ومحبّة، وتمنيّات بالّشفاء، خلال محنة مرضها، وذلك على حسابها عبر "تويتر"، من خلال التغريدة التي أطلقتها وكتبت فيها: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا الحمدلله على كل شئ".

ووجّهت هيفاء وهبي، الشّكر لصديقتها المطربة المصريّة، شيرين عبدالوهاب، ردًا على رسالة بعثت بها شيرين، متمنيّة لها الشّفاء فكتبت هيفاء، "شكرًا شيرين كلامك دخل قلبي وانتي كمان واحشاني".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد قالت لها: "حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبدًا عن الناس اللي بيحبوكي".

وردّت هيفاء، على رسالة مواطنتها إليسا، قائلًة: "حياتي يا إليسا، سمعت صوتك مع بسام لما كنتي قلقانة عليا، كلماتك لمست قلبي".

وكانت إليسا، قد قالت لها: ""سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".

وبعثت هيفاء وهبي، برسالة تمنّت فيها لمواطنتها النّجمة، نادين نسيب نجيم، أنْ يبارك الله ولعائلتها، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، فكتبت قائلة: "وليبارك الله لك ولعائلتك الجميلة أعز نادين".

وكانت نادين، قد وجّهت رسالة لهيفاء وهبي، عندما علمت بمرضها، فقالت: "حبيبي سلامتك، وأنا أعلم مدى قوتكِ! وأنا أعلم أن لديك إيمان في الحياة بارك الله فيك يا صاحبة القلب الجميل".

أما الإعلاميّ اللّبنانيّ طوني خليفة، فكان قد كتب لهيفاء وهبي، قائلًا: "سلامة قلبك وأعاده الله عليك بالصحة"، وردت عليه هيفاء، بالقول: "الله يسلم قلبك استاذ طوني كلك ذوق".

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وكتبت هيفاء وهبي، ردًا على النّجمة سيرين عبدالنور، حيث قالت لها: "سيرين قلبي ما بنسى حكيك وحنيتك وسمعت شو بعتّي لبسام رسايل واصرّيتي يعطيني تليفونه لتحكيني وحمدالله انه هيك صار لانه حنّيتك ما شفت متلا".

وكانت ​سيرين عبد النور، قد تجاوزت ​ الخلافات التي وقعت مع ​هيفاء وهبي، منذ عدّة سنوات،​ وتمنّت لها الشّفاء، بعد تعرّضها لوعكة صحية، فكتبت لها: "سلامة قلبك الله يحميكي".

وطمأنت هيفاء، صديقتها شكران مرتجي، حيث ردت عليها قائلًة: "الحمدالله صرت كتير منيحة، ميرسي على اهتمامك"، فردت عليها شكران، قائلًة: "ألف الحمدلله، حاولت كتير آجي شوفك أنا وبيروت بس ماقدرت كوني بخير بنحبك الله يحميكي".

وكانت شكران مرتجي، قد تمنّت لهيفاء وهبي، أنْ تكون بخير عندما أعلنت عن تعرّضها لوعكة صحية، فقالت: "يارب تكوني وتبقي بخير".

ومن بين من ردّت عليهم هيفاء وهبي، أيضًا، داليدا خليل، فقالت لها: "ما أطيبك حبيبتي داليدا "Merçi"، وكانت داليدا، قد علقت على تغريدة هيفاء التي قالت فها إنها تمر بمرحلة مرضية، فقالت: "هيفاء وهبي كل السلامة والصحة، لإنك بتستاهلي الخير والحياة بتلبقلك".

وردّت هيفاء على كلّ من: الوليد الحلاني، وجمال فيّاض، وكارلا حداد، وريما نجيم، وندى بسيوني، ونيللي مقدسي، وغيرهم.

يُذكر، أنّ الفنّانة اللّبنانيّة هيفاء وهبي، غادرت المستشفى الذي كانت تتلقّى به العلاج من وعكتها الصّحيّة إلى منزلها، الثلاثاء، موجهًة الشّكر، لكن، من سأل عنها في هذه المحنة.

وكشفت الفنّانة اللّبنانيّة، عن رسالتها لجمهورها وأصدقائها، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها خلال الفترة الماضية، موضحًة، أنّها تأثرت بكم الحبّ الذي لمسته من الجميع.