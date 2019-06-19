بالفيديو.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة دنيا بطمة، بعيد ميلاد ابنتها "غزل"، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وظهرت "دنيا" بصحبة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، واقتصر الاحتفال على "دنيا" وزوجها وابنتها.

وعلقت: "عمري، وقلبي، وأميرتي، كل عام وأنتِ الصغيرة، عمري ونور عيني أنا وباباتك، ترقبوا عيد ميلاد شكل ثاني لأميرتنا الصغيرة".

يذكر أن دنيا بطمة احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الأول، العام الماضي، بحفل وصفه البعض بالأسطوري.

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