- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نفت الفنانة شيماء سيف إصابتها بمرض خطير، عقب تداول "برومو" برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان وكشف عن إصابتها بمرض خطير.
وعلقت شيماء على الخبر المتداول، عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "بخصوص برومو حلقتي في برنامج "تؤام روحي" يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة، أنا الحمد لله كويسة".
وتابعت: "أنا الحمد الله كويسة مونتاج برومو الحلقة اخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني واتمني يكون بدون قصد".
يذكر أن آخر أعمال شيماء كان مسرحية "ون أو ون"، التي عُرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد ضمن احتفالات عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.