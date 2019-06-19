شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نفت الفنانة شيماء سيف إصابتها بمرض خطير، عقب تداول "برومو" برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان وكشف عن إصابتها بمرض خطير.

وعلقت شيماء على الخبر المتداول، عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "بخصوص برومو حلقتي في برنامج "تؤام روحي" يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة، أنا الحمد لله كويسة".

وتابعت: "أنا الحمد الله كويسة مونتاج برومو الحلقة اخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني واتمني يكون بدون قصد".

يذكر أن آخر أعمال شيماء كان مسرحية "ون أو ون"، التي عُرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد ضمن احتفالات عيد الفطر.