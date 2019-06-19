أحمد زاهر بصحبة ابنته في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بابنته "ليلى". وظهر "زاهر" في حمام السباحة بصحبة ابنته، وعلق: "يوم جميل أنا وصاحبتي". أحمد زاهر شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، ومن إخراج محمد سامي.

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