بينهم ابنتا حسن حسني وسيمحة أيوب.. فنانون عانوا مرارة فقدان الأبناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل الفنان حسن حسني بعيد ميلاده الـ88، حيث استطاع منذ بداية الستينيات حتى الآن أن يقدم أكثر من 450 عملاً بين المسرح والتليفزيون والأفلام.

كان "حسني"، في بداياته عضوًا في فريق عمر الجيزاوي، وكان آخر ظهور فني له ضيف شرف في مسلسل أبو جبل مع الفنان مصطفى شعبان.

وخرجت بعض الشائعات التي تتحدث عن وفاته، لكن الفنان محمد هنيدي نشر صورة تجمعهما، مؤكدًا أن صحته جيدة وبخير.

ومر الفنان حسن حسني بموقف إنساني صعب، حين توفيت ابنته فاطمة في عام 2013 بعد صراع مع المرض، ولم يكن "حسني" الوحيد الذي مر بتجربة فقدان الابن، فقد عانى منها بعض الفنانين أبرزهم:

الفنان هاني شاكر

في يونيو 2011، توفيت دينا ابنة الفنان هاني شاكر بعد صراع مع المرض مع السرطان، وحاول علاجها بالسفر للخارج إلى أمريكا وفرنسا.

رجاء حسين وسيف عبد الرحمن

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توفي كريم عبد الرحمن، نجل الفنانين سيف عبدالرحمن ورجاء حسين، في أكتوبر 2014، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكريم كان عقيد مهندس بالقوات المسلحة، وتوفي خلال قيادته سيارته على كوبري 15 مايو.

شريفة فاضل والسيد بدير

تزوج الفنان السيد بدير من المطربة الشهيرة شريفة فاضل في بداية حياتها الفنية وأنجب منها ولدين سيد وسامي، واستشهد سامي في حرب أكتوبر 73، وهو الذي غنت له الفنانة شريفة فاضل أغنية "أم البطل".

سمحية أيوب

توفي ابن الفنانة سميحة أيوب، محمود في أغسطس 2010 وهو ابن الفنان الراحل محسن سرحان، إلى توفي قبل ابنه بـ7 سنوات فقط.

ليلى غفران

توفيت هبة، ابنة المطربة ليلى غفران، في حادثة قتل شغلت الرأي العام المصري كله، بعد اقتحام الفيلا التي تقيم فيها في مدينة الشيخ زايد، وكان عمرها 23 عاما.