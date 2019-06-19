علي الحجار يحتفل بمرور 100 عام على مركز التحرير الثقافي

يحتفل النجم الكبير علي الحجار مع جمهوره بمرور 100 عام على مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في محافظة القاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 يونيو

الجاري، في قاعة إيوارت التذكارية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذاكر 150جنيهاً و 200 جنيه.

يذكر أن الفنان علي الحجار طرح سابقاً أغنية بعنوان "ليه الطريق"، وهي من كلمات مايكل عادل، وألحان شادي مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي، كما شهدت الأغنية نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا.